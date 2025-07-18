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Путин подтвердил настрой на достижение мира на Украине путем дипломатии

Российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом.
Константин Денисов 2025-07-18 19:39:33
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что настроен на достижение перемирия на Украине дипломатическим путем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта», - говорится в сообщении.

Также лидеры стран обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность нарастающей эскалацией конфликта Израиля с Сирией.

Кроме того, Путин и Эрдоган уделили внимание вопросам развития двусторонних отношений.

#Россия #в стране и мире #Украина #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган
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