Путин подтвердил настрой на достижение мира на Украине путем дипломатии

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что настроен на достижение перемирия на Украине дипломатическим путем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта», - говорится в сообщении.

Также лидеры стран обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность нарастающей эскалацией конфликта Израиля с Сирией.

Кроме того, Путин и Эрдоган уделили внимание вопросам развития двусторонних отношений.