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Губернатор Авдеев пригласил Путина осмотреть икону после 100 лет реставрации

Реликвию связывают с именем князя Андрея Боголюбского.
Константин Денисов 2025-07-18 17:14:16
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пригласил президента России Владимира Путина осмотреть икону, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского. Историю реликвии глава региона рассказал на приеме у Путина.

«Ее 100 лет реставрировали - 100 лет, и к 2024 году закончили реставрацию. Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире», - сказал Авдеев.

Он назвал чудом то, что удалось сделать реставраторам и пригласил главу государства лично посмотреть на результаты их работы, когда у него будет на это время.

Губернатор добавил, что высота иконы составляет 185 см. Андрей Боголюбский заказал ее в 1155 году.

Ранее Авдеев на встрече с Путиным напомнил о сожжении Киева в 1169 году.

#в стране и мире #Владимирская область #Владимир Путин #Александр Авдеев #икона
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