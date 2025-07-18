Губернатор Авдеев пригласил Путина осмотреть икону после 100 лет реставрации

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пригласил президента России Владимира Путина осмотреть икону, которую связывают с именем князя Андрея Боголюбского. Историю реликвии глава региона рассказал на приеме у Путина.

«Ее 100 лет реставрировали - 100 лет, и к 2024 году закончили реставрацию. Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире», - сказал Авдеев.

Он назвал чудом то, что удалось сделать реставраторам и пригласил главу государства лично посмотреть на результаты их работы, когда у него будет на это время.

Губернатор добавил, что высота иконы составляет 185 см. Андрей Боголюбский заказал ее в 1155 году.

Ранее Авдеев на встрече с Путиным напомнил о сожжении Киева в 1169 году.