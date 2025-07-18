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Губернатор Авдеев напомнил о сожжении Киева в 1169 году на встрече с Путиным

Глава региона провел президенту краткий исторический экскурс.
Константин Денисов 2025-07-18 14:56:46
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнил главе государства о том, что Киев уже однажды пытался посеять вражду между остальными землями Руси.

«Андрей Боголюбский в 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой - взяли и сожгли за то, что "град сей сеял рознь между российскими землями и семьями". Это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены», - рассказал Авдеев.

Путин поблагодарил чиновника за упоминание интересного исторического факта.

Кроме того, Авдеев пригласил президента во Владимир посмотреть отреставрированную Владимирскую икону Божией Матери.

#история #Киев #Владимирская область #Владимир Путин #Александр Авдеев
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