Губернатор Авдеев напомнил о сожжении Киева в 1169 году на встрече с Путиным

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнил главе государства о том, что Киев уже однажды пытался посеять вражду между остальными землями Руси.

«Андрей Боголюбский в 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой - взяли и сожгли за то, что "град сей сеял рознь между российскими землями и семьями". Это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены», - рассказал Авдеев.

Путин поблагодарил чиновника за упоминание интересного исторического факта.

Кроме того, Авдеев пригласил президента во Владимир посмотреть отреставрированную Владимирскую икону Божией Матери.