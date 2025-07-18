Пассажиры поделились эмоциями от появления прямых рейсов из Геленджика

Туристы поделились своими впечатлениями со «Звездой» после возобновления работы аэропорта в Геленджике.

«Мы очень обрадовались, когда узнали, что будет прямое сообщение из Геленджика. С большой радостью приобрели билеты. Сегодня мы выехали из Новороссийска, всего лишь 40 минут занял маршрут на автомобиле, рассчитываем вечером прибыть в родной город, как минимум день пути мы экономим, что очень радует», - сказал Александр Макаренков.

Туристы рассказали, что их маршрут раньше пролегал через аэропорт Сочи, и через него необходимо было добираться на такси до пункта назначения либо самостоятельно на каршеринге, что еще тяжелее.

«Маршрут на машине, хоть и небольшое расстояние, но он по горному серпантину в достаточно тяжелых условиях порядка восьми-девяти часов, постоянные пробки и так далее», - рассказал мужчина.

Он также добавил, что прямые рейсы из Геленджика позволили сократить расходы в дороге.

Ранее в аэропорту Геленджика приземлился первый за последние три года прямой рейс из Москвы. Борт вылетел из столицы практически полностью загруженным. Билеты раскупили в первые дни после старта продаж.