В Госдуме объяснили смысл создания «цифрового профиля молодого человека»

Председатель комитета по молодежной политике Госдумы РФ Артем Метелев в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал новость о создании в России «цифрового профиля молодого человека».

«Это, по сути, сборка различных сведений о том, где человек учится, работает, какие конкурсы и олимпиады он выигрывал, есть ли у него значок ГТО, является ли волонтером, сдавал ли он кровь, какие у него компетенции и многое другое. Каждое ведомство разрабатывает сейчас свой сегмент, свою часть этого общего цифрового профиля», - рассказал Метелев.

Парламентарий добавил, что целью создания сервиса является упрощение доступа населения к различным программам и услугам, а также для удобства молодых специалистов и более эффективной реализации государственной политики.

По словам Метелева, Минпросвещения уже, по сути, подготовило свою часть проекта в виде электронного дневника, в котором содержится информация не только об успеваемости ребенка, но и о его успехах в другой школьной и внеклассной деятельности.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании цифрового профиля иностранного гражданина.