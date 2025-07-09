Путин подписал указ о создании цифрового профиля иностранного гражданина

Президент России Владимир Путин пописал указ о создании информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, МВД России поручено обеспечить создание ресурса до 30 июня 2026 года. «Цифровой профиль иностранного гражданина» необходим для обеспечения безопасности государства и совершенствования миграционной политики.

Отмечается, что ресурс будет представлять собой электронный реестр и содержать сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию и выезжающих из нее, а также проживающих на территории нашей страны. Эти данные будут передаваться ведомствами и госструктурами.

Кроме того, специальная электронная карта будет хранить биометрию, информацию о документах, геолокационные данные, адрес проживания, место работы, историю транзакций, а также наличие или отсутствие судимостей. Туда же внесут сведения об уровне владения русским языком, знаниях истории и основ законодательства России.