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Депутат Немкин: ограничение WhatsApp* - элементарная цифровая гигиена

Зарубежный мессенджер может стать недоступным на территории России.
Константин Денисов 2025-07-18 15:44:27
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Антон Немкин прокомментировал информацию о том, что работу мессенджера WhatsApp* в России планируют ограничить. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

«Фактически речь идет о том, что ключевые каналы коммуникации миллионов граждан до сих пор контролируются структурой, враждебной к России и ее законам. Включение WhatsApp* в перечень программного обеспечения из недружественных юрисдикций, подлежащего ограничению, - вопрос элементарной цифровой гигиены», - сказал Немкин.

По его словам, мессенджер за все годы работы в России ни разу не пытался интегрироваться в местное законодательство, отказываясь также от локализации хранения данных.

Также Немкин подчеркнул, что Telegram должен продолжить работу в РФ, поскольку является более гибким с точки зрения соответствия местным требованиям.

Ранее в Кремле напомнили WhatsApp* об обязанности выполнять законы РФ, а также пообещали, что в ближайшее время мессенджер не будет заблокирован в России.

* Продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

#Госдума РФ #Telegram #WhatsApp #антон немкин
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