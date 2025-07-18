Депутат Немкин: ограничение WhatsApp* - элементарная цифровая гигиена

Депутат Госдумы РФ Антон Немкин прокомментировал информацию о том, что работу мессенджера WhatsApp* в России планируют ограничить. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

«Фактически речь идет о том, что ключевые каналы коммуникации миллионов граждан до сих пор контролируются структурой, враждебной к России и ее законам. Включение WhatsApp* в перечень программного обеспечения из недружественных юрисдикций, подлежащего ограничению, - вопрос элементарной цифровой гигиены», - сказал Немкин.

По его словам, мессенджер за все годы работы в России ни разу не пытался интегрироваться в местное законодательство, отказываясь также от локализации хранения данных.

Также Немкин подчеркнул, что Telegram должен продолжить работу в РФ, поскольку является более гибким с точки зрения соответствия местным требованиям.

Ранее в Кремле напомнили WhatsApp* об обязанности выполнять законы РФ, а также пообещали, что в ближайшее время мессенджер не будет заблокирован в России.

* Продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.