В Кремле напомнили WhatsApp* об обязанности выполнять законы РФ

Популярный мессенджер WhatsApp* должен выполнять российское законодательство. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«WhatsApp* - самый популярный сервис во многих странах и в России. Как и у всех сервисов, есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», - заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.