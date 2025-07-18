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В Кремле напомнили WhatsApp* об обязанности выполнять законы РФ

Ранее в Госдуме заявили, что блокировка мессенджера не произойдет в ближайшее время.
Глеб Владовский 2025-07-18 12:48:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Популярный мессенджер WhatsApp* должен выполнять российское законодательство. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«WhatsApp* - самый популярный сервис во многих странах и в России. Как и у всех сервисов, есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», - заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев назвал условия блокировки мессенджера в России.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #Дмитрий Песков #WhatsApp #блокировка мессенджера
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