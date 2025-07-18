В Кремле напомнили WhatsApp* об обязанности выполнять законы РФ

Популярный мессенджер WhatsApp* должен выполнять российское законодательство. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«WhatsApp* - самый популярный сервис во многих странах и в России. Как и у всех сервисов, есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», - заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев назвал условия блокировки мессенджера в России.
* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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