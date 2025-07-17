В США допустили введение пошлин на палладий из России

В Вашингтоне рассматривают возможность введения пошлин на российский палладий. Такое заявление сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США первый заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас.

«Я бы представил многосторонний подход, предусматривающий введение пошлин на российский палладий», - цитирует его слова RT.

Отмечается, что несколько законодателей США выразили мнение, что палладий из России приводит к снижению цен на рынке. В качестве примера приведен случай увольнения около 700 сотрудников в штате Монтана, где добывают этот металл.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил России пошлинами в случае отсутствия прогресса на переговорах с Украиной.