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В США допустили введение пошлин на палладий из России

Американские законодатели допустили, что российские ресурсы снижают цены на рынке.
Глеб Владовский 2025-07-17 06:31:47
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik, РИА Новости

В Вашингтоне рассматривают возможность введения пошлин на российский палладий. Такое заявление сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США первый заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента и ресурсов Майкл Ригас.

«Я бы представил многосторонний подход, предусматривающий введение пошлин на российский палладий», - цитирует его слова RT.

Отмечается, что несколько законодателей США выразили мнение, что палладий из России приводит к снижению цен на рынке. В качестве примера приведен случай увольнения около 700 сотрудников в штате Монтана, где добывают этот металл.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил России пошлинами в случае отсутствия прогресса на переговорах с Украиной.

#Россия #в стране и мире #сша #Госдеп #пошлины #Палладий
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