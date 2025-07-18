ГД: разработка списка запрещенных ПО является сигналом к развитию IT-отрасли в РФ

Создание списка иностранного программного обеспечения, которое подлежит ограничению, является правильной инициативой со стороны президента России Владимира Путина. Глава государства верно отреагировал на запрос российского бизнеса в области информационных технологий, заявил «Звезде» первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Когда была встреча с Владимиром Владимировичем, один из руководителей сказал, что им довольно тяжело конкурировать с западниками, потому что все-таки некоторые компании, я имею в виду - коммерческого сектора, привыкли к западному ПО, или в том числе им тяжело экономически конкурировать с учетом ключевой ставки, поддержки со стороны западных стран этих сервисов и так далее», - сказал депутат.

Он предположил, что российский лидер говорил немного о других вещах, конкретно касающихся коммерческого использования компаниями видеоконференцсвязи, системы производственного планирования и других систем, которые сегодня еще работают в коммерческом и государственном секторе.

«Я уверен, что позиция будет довольно взвешенная», - заключил Ткачев.

Ранее глава государства поручил рассмотреть меры поддержки для экспортеров российского программного обеспечения. Владимир Путин установил срок подачи доклада до 1 сентября 2025 года.

В Государственной думе назвали условия блокировки WhatsApp* в России. По словам заместителя председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, правительство лишь недавно начало отрабатывать поручение президента о создании такого реестра.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.