В Госдуме назвали условия блокировки WhatsApp* в России

Вероятность того, что мессенджер WhatsApp* в ближайшее время попадет в «список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям», мала. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Путин дал поручение, и правительство будет только начинать его отрабатывать. Они сейчас как раз со всех ведомств и далее соберут соответствующую информацию и только тогда предоставят президенту, что именно вызывает опасность и что может быть заменено», - уточнил депутат.

Матвейчев также отметил, что вероятность попадания в этот реестр Telegram ниже, поскольку он предпринимает попытки по соблюдению российского законодательства.

Ранее первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин допустил, что WhatsApp* с высокой долей вероятности могу заблокировать в России.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.