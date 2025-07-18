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В Госдуме назвали условия блокировки WhatsApp* в России

По словам собеседника «Звезды», правительство лишь недавно начало отрабатывать поручение президента о создании такого реестра.
Глеб Владовский 2025-07-18 12:35:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вероятность того, что мессенджер WhatsApp* в ближайшее время попадет в «список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям», мала. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Путин дал поручение, и правительство будет только начинать его отрабатывать. Они сейчас как раз со всех ведомств и далее соберут соответствующую информацию и только тогда предоставят президенту, что именно вызывает опасность и что может быть заменено», - уточнил депутат.

Матвейчев также отметил, что вероятность попадания в этот реестр Telegram ниже, поскольку он предпринимает попытки по соблюдению российского законодательства.

Ранее первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин допустил, что WhatsApp* с высокой долей вероятности могу заблокировать в России.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #госдума #блокировка #наш эксклюзив #WhatsApp #мессенджер
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