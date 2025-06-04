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Писториус: первые украинские дальнобойные системы развернут через несколько недель

В ближайшие недели ВСУ могут получить первые дальнобойные боевые системы, которые создадут Украина и Германия в рамках совместного проекта.
Дарина Криц Борис Чесноков 2025-06-04 17:51:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намерении его страны финансово участвовать в производстве оружия для Украины. По его словам, Берлин будет финансировать производство оружия для киевских властей.

При этом первые системы дальнобойного оружия развернут уже через несколько недель, уточнил он.

«Германия будет финансировать производство оружия для Украины. Первые системы украинского дальнобойного оружия появятся уже через несколько недель», - сообщил журналистам Писториус, прибыв на заседание контактной группы по Украине в Брюссель.

Напомним, 29 мая бундесвер уже заявлял, что украинские вооруженные силы получат дальнобойные системы через несколько недель. Об этом договорились главы военных ведомств Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 27 мая выступил с заявлением, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают глубину ударов ВСУ по территории России. Он добавил, что киевский режим теперь может наносить удары по военным объектам на территории нашей страны.

#в стране и мире #Украина #Германия #ВСУ #ФРГ #дальнобойные системы #дальнобойное оружие #борис писториус
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