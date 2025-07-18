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В Госдуме заявили, что WhatsApp* могут заблокировать в России

Список ПО из недружественных стран разрабатывается по поручению президента РФ.
Глеб Владовский 2025-07-18 12:20:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Популярный мессенджер WhatsApp* с высокой долей вероятности могут заблокировать в России. Об этом сообщил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Кто станет претендентом на долю WhatsApp*, думаю, всем понятно - это национальный мессенджер. И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта», - написал он в своем телеграм-канале.

Горелкин отметил, что Telegram не попадает в «список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям», который составляется по поручению президента России. По словам депутата, если мессенджер бизнесмена Павла Дурова проявит желание остаться на российском рынке, то ему удастся избежать этой участи.

Ранее сообщалось, что специалисты МВД России обнаружили в WhatsApp* для Windows уязвимость. Злоумышленник может отправить ВПО как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp* вредоносная программа может запуститься незаметно.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #в стране и мире #госдума #блокировка #WhatsApp
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