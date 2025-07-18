Жительница Энергодара пострадала из-за атаки ВСУ

В Энергодаре Запорожской области местная жительница пострадала при ночной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Ночью ВФУ произвели обстрел города из ствольной артиллерии... Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть», - написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что один из прилетов пришелся на территорию закрытого детского сада. В результате повреждены окна жилых многоэтажек.

Информация о погибших не поступала. На месте работают сотрудники экстренных служб.