МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительница Энергодара пострадала из-за атаки ВСУ

По словам градоначальника, также несколько зданий получили повреждения.
Глеб Владовский 2025-07-18 10:06:02
© Фото: Pukhov_M, Telegram

В Энергодаре Запорожской области местная жительница пострадала при ночной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«Ночью ВФУ произвели обстрел города из ствольной артиллерии... Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть», - написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что один из прилетов пришелся на территорию закрытого детского сада. В результате повреждены окна жилых многоэтажек.

Информация о погибших не поступала. На месте работают сотрудники экстренных служб.

#пострадавшие #запорожская область #энергодар #обстрел всу #Максим Пухов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 