Жительница Энергодара пострадала из-за атаки ВСУ

В Энергодаре Запорожской области местная жительница пострадала при ночной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
«Ночью ВФУ произвели обстрел города из ствольной артиллерии... Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть», - написал он в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что один из прилетов пришелся на территорию закрытого детского сада. В результате повреждены окна жилых многоэтажек.
Информация о погибших не поступала. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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