СК завершил расследования по делу о покушении на бывшего сотрудника СБУ в Москве

В Москве завершены расследования уголовных дел о покушении на бывшего сотрудника СБУ на Коровинском шоссе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следователей, фигуранты дела Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в стране. В качестве объекта покушения был выбран бывший сотрудник Службы безопасности Украины, неоднократно разоблачавший противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ. Он проживает в Москве. Фигуранты дела вели за ним и его транспортным средством наблюдение, а также занимались доставкой и сборкой самодельного взрывного устройства на территории Московского региона.

В ведомстве сообщили, что организаторы преступления действовали с территории Украины. Был разработан детальный план, по которому в преступление были вовлечены соучастники, согласные на теракт за денежное вознаграждение. Они финансировали и передавали компоненты для изготовления бомбы исполнителям преступления.

Сейчас уголовные дела в отношении Головченко, Паскаря и Журавлева направлены для передачи в суд. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Напомним, что днем 12 апреля во дворе дома на Коровинском шоссе произошел взрыв внедорожника. При этом пострадал проживающий в Москве бывший сотрудник СБУ. Кроме того, был причинен ущерб имуществу на сумму в пять миллионов рублей.