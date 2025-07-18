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СК завершил расследования по делу о покушении на бывшего сотрудника СБУ в Москве

Уголовные дела в отношении фигурантов дела направлены в суд. Действующие с территории Украины организаторы преступления объявлены в розыск.
Игнат Далакян 2025-07-18 11:00:03
© Фото: Следственный комитет России © Видео: Следственный комитет России

В Москве завершены расследования уголовных дел о покушении на бывшего сотрудника СБУ на Коровинском шоссе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следователей, фигуранты дела Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в стране. В качестве объекта покушения был выбран бывший сотрудник Службы безопасности Украины, неоднократно разоблачавший противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ. Он проживает в Москве. Фигуранты дела вели за ним и его транспортным средством наблюдение, а также занимались доставкой и сборкой самодельного взрывного устройства на территории Московского региона.

В ведомстве сообщили, что организаторы преступления действовали с территории Украины. Был разработан детальный план, по которому в преступление были вовлечены соучастники, согласные на теракт за денежное вознаграждение. Они финансировали и передавали компоненты для изготовления бомбы исполнителям преступления.

Сейчас уголовные дела в отношении Головченко, Паскаря и Журавлева направлены для передачи в суд. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Напомним, что днем 12 апреля во дворе дома на Коровинском шоссе произошел взрыв внедорожника. При этом пострадал проживающий в Москве бывший сотрудник СБУ. Кроме того, был причинен ущерб имуществу на сумму в пять миллионов рублей.

#Москва #в стране и мире #Теракт #покушение #Следственный комитет #Коровинское шоссе #бывший сотрудник СБУ
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