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Орбан назвал безумным план ЕС победить Россию руками Киева

Украина не сможет одержать победу над Россией на фронте, подчеркнул венгерский премьер.
Дима Иванов 2025-07-18 00:38:05
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Ultrahang назвал планы Евросоюза победить Россию на поле боя с использованием Украины безумными, подчеркнув, что ядерную державу невозможно одолеть.

Он указал, что у Украины отсутствуют необходимые условия для успеха в противостоянии с Россией. По его словам, украинская военная промышленность значительно уступает российской, а ключевым фактором является статус России как ядерной сверхдержавы, которую никто и никогда не побеждал.

Орбан также выразил сомнение в том, как Украина сможет одержать победу над Россией на фронте.

Ранее глава венгерского правительства призвал определить, «что такое Украина» перед ее принятием в ЕС.

#Россия #в стране и мире #Украина #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #конфликт на Украине
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