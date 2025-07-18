Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Ultrahang назвал планы Евросоюза победить Россию на поле боя с использованием Украины безумными, подчеркнув, что ядерную державу невозможно одолеть.

Он указал, что у Украины отсутствуют необходимые условия для успеха в противостоянии с Россией. По его словам, украинская военная промышленность значительно уступает российской, а ключевым фактором является статус России как ядерной сверхдержавы, которую никто и никогда не побеждал.

Орбан также выразил сомнение в том, как Украина сможет одержать победу над Россией на фронте.

Ранее глава венгерского правительства призвал определить, «что такое Украина» перед ее принятием в ЕС.