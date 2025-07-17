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Орбан призвал определить, «что такое Украина», перед ее принятием в ЕС

Политик считает, что перед налаживанием партнерских отношений с Украиной важно добиться мира.
Игнат Далакян 2025-07-17 16:19:46
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложил свое видение отношений Европейского союза с Украиной, альтернативное брюссельскому варианту продолжения военного конфликта в этой стране и попыткам одновременно принять ее в ЕС.

Венгерский политик заявил о необходимости добиться мира, заключить долгосрочные соглашения с Российской Федерацией, а затем наладить партнерство с Киевом. Но перед этим разобраться, что представляет собой Украина.

«Мы должны определить, что собой представляет Украина - каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина», - цитирует Орбана RT.

Ранее венгерский премьер заявлял, что членство Украины в ЕС разрушит экономику его страны. Венгрия тогда наложила вето на конечный документ саммита Евросоюза, который предусматривал начало переговоров о вступлении Украины в объединение. Орбан также подчеркнул, что Киев не будет указывать венгерскому народу, что ему думать.

#в стране и мире #Украина #Венгрия #Виктор Орбан #Европейский союз
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