США отказали Украине в поставках ракет Tomahawk

США отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом сообщил геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы отчаянно просили ракеты, получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», - цитирует его слова 360.ru.

По словам аналитика, Германия хотела закупить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые можно использовать для запуска Tomahawk.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский запрашивал у администрации экс-президента США Джо Байдена крылатые ракеты, но ему отказали. Эта информация была рассекречена Белым домом 30 октября 2024 года.