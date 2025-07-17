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США отказали Украине в поставках ракет Tomahawk

По словам аналитика Меркулиса, Германия хотела закупить для Украины ракетные комплексы Typhoon для запуска крылатых ракет Tomahawk.
Глеб Владовский 2025-07-17 08:05:15
© Фото: US Navy Navy Media Content Operations Globallookpress

США отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом сообщил геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы отчаянно просили ракеты, получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», - цитирует его слова 360.ru.

По словам аналитика, Германия хотела закупить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые можно использовать для запуска Tomahawk.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский запрашивал у администрации экс-президента США Джо Байдена крылатые ракеты, но ему отказали. Эта информация была рассекречена Белым домом 30 октября 2024 года.

#в стране и мире #Украина #сша #Tomahawk #Поставки вооружений #дальнобойные ракеты
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