Штурмовик рассказал, как испугавшиеся всушники сбежали из Новохатского

До полного освобождения населенного пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике оттуда сбежала большая часть военнослужащих ВСУ. Узнав о подходе российской армии к селу, они оставили свои позиции. На местах оставались самые упертые и отчаянные всушники. Об этом рассказал штурмовик с позывным Бода.

«Мы еще туда не пришли, а больше половины уже ушли. Они бросают, а остаются те, которые более-менее подготовленные. Когда уже ближе подходишь, и эти убегают», - приводит его комментарий Минобороны РФ.

Он добавил, что украинские боевики надеются «только на свои дроны», в плен сдаются мало. Кроме того, при зачистке Новохатского бойцы ВС РФ находили различные боеприпасы и амуницию стран НАТО - это и гранаты, и бронежилеты, и каски.

Ранее МО РФ распространило кадры освобождения населенного пункта. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады провели успешный штурм Новохатского, выбив силы ВСУ и закрепившись на новых позициях. Затем они развернули государственный флаг Российской Федерации. После зачистки зданий инженерные группы приступили к разминированию территории.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.