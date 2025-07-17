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Штурмовик рассказал, как испугавшиеся всушники сбежали из Новохатского

Бойцы группировки войск «Восток» в подвалах нашли брошенное натовское вооружение и амуницию.
2025-07-17 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

До полного освобождения населенного пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике оттуда сбежала большая часть военнослужащих ВСУ. Узнав о подходе российской армии к селу, они оставили свои позиции. На местах оставались самые упертые и отчаянные всушники. Об этом рассказал штурмовик с позывным Бода.

«Мы еще туда не пришли, а больше половины уже ушли. Они бросают, а остаются те, которые более-менее подготовленные. Когда уже ближе подходишь, и эти убегают», - приводит его комментарий Минобороны РФ.

Он добавил, что украинские боевики надеются «только на свои дроны», в плен сдаются мало. Кроме того, при зачистке Новохатского бойцы ВС РФ находили различные боеприпасы и амуницию стран НАТО - это и гранаты, и бронежилеты, и каски.

Ранее МО РФ распространило кадры освобождения населенного пункта. Бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады провели успешный штурм Новохатского, выбив силы ВСУ и закрепившись на новых позициях. Затем они развернули государственный флаг Российской Федерации. После зачистки зданий инженерные группы приступили к разминированию территории.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #освобождение #ВСУ #штурмовики #Новохатское
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