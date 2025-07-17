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Путин назвал хитрюгой предложившего давать авансом семейную ипотеку

Президент России пояснил, что с момента рождения ребенка государство подставит плечо, хотя в стране работает система поддержки матери еще с момента беременности.
Марина Крижановская 2025-07-17 02:11:36
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин неожиданно отреагировал на предложение одного из челябинских металлургов давать авансом льготную семейную ипотеку по программе «Молодая семья» тем, у кого пока нет детей, но с условием, чтобы эти пары родили ребенка в ближайшие 2-4 года.

Во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат в Челябинской области глава государства пообщался с сотрудниками предприятия. Отвечая на поступившее предложение, Путин назвал молодого человека хитрым.

«Вот хитрюга! Детей еще не родили», - улыбнулся президент, реагируя на идею.

Он добавил, что как только появится ребенок, то и государство «плечо подставит». По словам Путина, государство наработало множество мер поддержки, самой главной из которых стала система поддержки с начала беременности женщины до 17-летнего возраста родившегося ребенка.

Прежде президент вынужденно констатировал, что внедренных мер для увеличения рождаемости и решения демографических проблем все равно недостаточно.

#в стране и мире #Владимир Путин #демография #семьи с детьми #рождаемость #аванс #льготная семейная ипотека
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