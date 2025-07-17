Путин назвал хитрюгой предложившего давать авансом семейную ипотеку

Российский президент Владимир Путин неожиданно отреагировал на предложение одного из челябинских металлургов давать авансом льготную семейную ипотеку по программе «Молодая семья» тем, у кого пока нет детей, но с условием, чтобы эти пары родили ребенка в ближайшие 2-4 года.

Во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат в Челябинской области глава государства пообщался с сотрудниками предприятия. Отвечая на поступившее предложение, Путин назвал молодого человека хитрым.

«Вот хитрюга! Детей еще не родили», - улыбнулся президент, реагируя на идею.

Он добавил, что как только появится ребенок, то и государство «плечо подставит». По словам Путина, государство наработало множество мер поддержки, самой главной из которых стала система поддержки с начала беременности женщины до 17-летнего возраста родившегося ребенка.

Прежде президент вынужденно констатировал, что внедренных мер для увеличения рождаемости и решения демографических проблем все равно недостаточно.