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Путин признал недостаточность мер поддержки рождаемости в России

Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении ведется постоянно.
Константин Денисов 2025-07-16 20:27:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин признал, что уже принятых мер по поддержке рождаемости в стране все равно недостаточно для устранения демографической проблемы. Об этом глава государства рассказал на встрече с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

«Если говорить откровенно, то даже тех мер, которые уже внедрены и работают, все равно, считаю, недостаточно», - сказал Путин.

Ранее президент встречался с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая также указала на сложность демографической ситуации в России.

По ее словам, в стране до сих пор ощущаются последствия волн резкого сокращения численности женщин репродуктивного возраста во времена Великой Отечественной войны, а также в 90-е годы.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #демография #рождаемость
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