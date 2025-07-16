Путин признал недостаточность мер поддержки рождаемости в России

Президент России Владимир Путин признал, что уже принятых мер по поддержке рождаемости в стране все равно недостаточно для устранения демографической проблемы. Об этом глава государства рассказал на встрече с рабочими Магнитогорского металлургического комбината.

«Если говорить откровенно, то даже тех мер, которые уже внедрены и работают, все равно, считаю, недостаточно», - сказал Путин.

Ранее президент встречался с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая также указала на сложность демографической ситуации в России.

По ее словам, в стране до сих пор ощущаются последствия волн резкого сокращения численности женщин репродуктивного возраста во времена Великой Отечественной войны, а также в 90-е годы.