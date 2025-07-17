В России и США отметили 50-летие стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон»

Ровно полвека минуло с тех пор, как мир стал свидетелем стыковки в космическом пространстве двух кораблей, запущенных из разных стран и континентов, - советского «Союза» и американского «Аполлона». Во время нее и состоялось историческое рукопожатие русского Леонова и американца Стаффорда.

На этапе подготовки этой операции выяснилось, что стыковочные системы кораблей не подходили друг к другу. Так возникла идея сделать универсальный узел, появился АПАС - андрогинно-периферийный агрегат стыковки. Среди разработчиков был и Виктор Павлов - главный эксперт РКК «Энергия».

«Для вот этой международной миссии у американцев появилась идея сделать универсальный узел», - рассказал он «Звезде».

Однако обнаружили еще одну проблему - разницу в давлении на советском и американском кораблях. Для совместимости системы жизнеобеспечения кораблей разработали специальный стыковочно-шлюзовой переходный отсек, который выводился на орбиту вместе с «Аполлоном». При переходе экипажей создавалась атмосфера того корабля, в который осуществлялся переход. Чтобы уменьшить разницу атмосфер, давление в «Аполлоне» подняли, а в «Союзе» снизили. Благодаря этому процесс десатурации сократился с восьми часов до трех.

Еще космонавтам нужно было изучить язык - американцам русский, а нашим - английский. Изначально лететь должен был Герой Советского Союза, полковник Виктор Горбатко, но ему тяжело давалось изучение языка. По итогам экзамена было решено, что полетит экипаж Алексея Леонова и Валерия Кубасова.

И вот ровно в 15:20 15 июля пилотируемый космический корабль «Союз-19» отправился с космодрома Байконур. В тот же день, но в 22:50 на другом конце земли стартовал «Аполлон-18» с космодрома во Флориде.

Впервые трансляцию организовывали сразу два континента, за ней наблюдал буквально весь мир. Через два дня состоялась стыковка прямо над Москвой. На архивных кадрах корабли медленно сближаются, через три часа открывается люк, а вместе с ним - новая эпоха. Леонов протягивает руку Стаффорду и втягивает его на «Союз». Именно это знаменитое рукопожатие, что дало негласное название миссии, произошло уже над Эльбой, спустя 30 лет после той легендарной встречи советских и американских войск.