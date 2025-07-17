В России аннулируют сертификаты на товары из ЕАЭС, выданные с нарушениями

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность отзыва сертификатов соответствия товаров, выданных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями, сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен отчитаться о проделанной работе до 30 декабря.

Согласно поручению, поправки должны позволять аннулировать или приостанавливать действие документов, подтверждающих соответствие продукции, если они не отвечают установленным требованиям или были выданы с нарушением процедур.

Также правительству предстоит разработать механизмы, которые позволят приостанавливать выпуск такой продукции на рынок, ограничивать ее оборот или изымать из обращения.

Эти указания были даны по итогам встречи с представителями российского бизнеса, состоявшейся 26 мая. На встрече присутствовали руководители компаний, которые способствуют укреплению технологического суверенитета, замещают покинувшие российский рынок бренды, создают новые рабочие места в регионах и активно осваивают зарубежные рынки.

Кроме того, президент дал указание правительству подготовить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, созданные в недружественных странах. Ранее Путин поручил создать раздел «Россия - страна возможностей» на «Госуслугах».