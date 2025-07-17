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Путин поручил создать раздел «Россия - страна возможностей» на «Госуслугах»

Президент отметил популярность программы у населения.
Константин Денисов 2025-07-17 20:17:18
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин утвердил создания раздела «Россия - страна возможностей» на «Госуслугах». Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Это поручение вошло в список других, которые глава государства дал правительству по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей», состоявшегося 27 мая 2025 года.

«Согласно документу, Правительству поручено обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», в котором будут размещаться материалы проектов и программ, реализуемых некоммерческой организацией», - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь желающие принять участие в программе смогут зарегистрироваться прямо на портале.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #правительство #поручение президента #портал Госуслуги
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