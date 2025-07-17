Захарова: РФ имеет право бить по военным объектам стран, помогающих Киеву

Москва имеет право зеркально ответить странам, которые позволяют Украине бить своим оружием вглубь России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют Киеву своим вооружением бить вглубь РФ», - сказала Захарова.

Также она предупредила Германию о том, что применение ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus означает прямо вовлечение Берлина в конфликт. Кроме того, Захарова заявила, что Россия готова решительно отвечать союзникам Киева в случае дальнейшей эскалации с их стороны.

Ранее Захарова раскритиковала планы Великобритании и Франции ввести на территорию Украины войска так называемой «коалиции желающих», назвав подобные планы интервенцией.