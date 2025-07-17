Путин продлил возможность получения паспортов России в Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин разрешил получать российские паспорта лицам, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии и имеющим гражданство этих республик и РФ.

«Граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, которые приобрели в установленном законодательством РФ порядке гражданство РФ, вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина РФ», - говорится в указе главы государства, опубликованном на портале Кремля.

Новый указ будет действовать до 1 августа 2028 года. Он также предусматривает и замену российского паспорта для данной категории лиц.

Порядок процедуры предстоит разработать и утвердить российскому правительству.

Ранее Госдума РФ расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства.