Рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны

Верховная рада Украины назначила бывшего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. За кандидатуру экс-премьера проголосовали 267 депутатов.

Шмыгаль пообещал обеспечить всех солдат, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу Минобороны.

Накануне Рада приняла заявление Шмыгаля на уход с поста премьера страны.

Ранее должность министра обороны Украины занимал Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле.