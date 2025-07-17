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Рада назначила экс-премьера Шмыгаля министром обороны

Бывший глава кабинета министров сменил Рустема Умерова.
Константин Денисов 2025-07-17 16:23:44
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Верховная рада Украины назначила бывшего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. За кандидатуру экс-премьера проголосовали 267 депутатов.

Шмыгаль пообещал обеспечить всех солдат, увеличить производство оружия до 40-50% и наладить работу Минобороны.

Накануне Рада приняла заявление Шмыгаля на уход с поста премьера страны.

Ранее должность министра обороны Украины занимал Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле.

#Украина #Верховная рада #Денис Шмыгаль #Рустем Умеров
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