Более 190 номинантов от фонда «Защитники Отечества» стали лауреатами премии «Страну меняют люди»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной премии «Страну меняют люди», инициированной по поручению президента России. В числе лауреатов - 193 номинанта от фонда «Защитники Отечества», представившие социальные, технологические, предпринимательские и патриотические проекты, а также инициативы, направленные на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Как сообщает пресс-служба фонда, президент РФ Владимир Путин обратился к участникам премии, отметив в послании, что «устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше - это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов». Обращение зачитал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Премия проводится Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при участии Минобороны, фонда «Защитники Отечества», ВЭБ.РФ, АНО «Россия - страна возможностей», при поддержке Минкультуры и ряда частных партнеров.

Заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула: «Инициативы, рожденные в непростых условиях, помогают улучшить качество жизни участников специальной военной операции и членов их семей. Ваша работа - настоящий подвиг милосердия и гражданской солидарности».

Среди награжденных - авторы проектов из разных регионов. Например, выпускница «Мастерской новых медиа» Елена Алдошина реализует инициативу «Дети мира» в ДНР при поддержке фонда. В рамках проекта детям, пострадавшим от боевых действий, организуют отдых и психологическую помощь. Она же автор цикла роликов о ветеранах СВО «Надежный тыл».

Среди других лауреатов - Эдуард Станкевич, руководитель спортивной адаптивной школы «Эверест». В Калужской области Эдуард привлекает ветеранов СВО к занятиям паралимпийскими видами спорта. Также лауреатами стали Вера Осколова, координатор фонда из Кировской области, участвующая в воспитательном проекте «Дети героев», священник Александр Гурин из Карачаево-Черкесии, инициировавший первую в республике выставку о СВО, а также организующий гуманитарные миссии и паломничества, и Иван Гусев, ветеран СВО из Рязани, работающий с молодежью в центре «Православные витязи» и выступающий с патриотическими лекциями.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила: «Вместе с партнерами мы поддерживали эти смелые проекты на старте, а в этот день чествуем их авторов. Это больше чем церемония, это торжество таланта, труда и веры в Россию».

Фонд «Защитники Отечества» создан указом президента России. Его задача - персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей: от медицинской помощи и юридической поддержки до переобучения и надомного ухода. Филиалы фонда работают во всех регионах России.