В РКН разъяснили поправки о штрафах за незаконную передачу сим-карт

Поправки о штрафах за незаконную передачу сим-карт и данных для входа в интернет-ресурсы направлены на защиту граждан от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Об этом рассказали «Звезде» в Роскомнадзоре.

«Для достижения преступных целей злоумышленники организуют незаконную деятельность по приобретению у физических лиц оформленных на них телефонных номеров (сим-карт), а также аккаунтов (личных кабинетов) в социальных сетях, на портале "Госуслуги" и так далее», - напомнили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также отметили, что основные усилия направлены на борьбу с использованием сим-боксов, виртуальных станций и чужих номеров для подмены звонков и обмана граждан.

С другой стороны, меры предостерегут граждан от необдуманной передачи, продажи посторонним лицам своих телефонных номеров и личных кабинетов.

Ранее Государственная дума приняла поправки о штрафах за передачу номера и рекламу VPN. Сумма штрафов составит до 50 тысяч за передачу номера, до 200 тысяч - за передачу данных для входа в интернет.