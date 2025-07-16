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Политолог не исключил гражданской войны в Сирии из-за действий Израиля

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по южным провинциям Сирии.
Константин Денисов 2025-07-16 18:09:40
© Фото: Monsef Memari, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе со «Звездой» предупредил о серьезности ситуации в Сирии в связи с атаками Израиля на южные провинции страны.

Напомним, что ЦАХАЛ оправдывает свои действия защитой прав проживающих там друзов.

«Проблема с друзами является на данный момент одной из самых острых. Друзы имеют психологическую, да и политическую поддержку в Израиле, потому что там проживает достаточно большое количество, порядка 200 тысяч. Ну и в целом израильтяне курс держат на то, чтобы максимально ослабить Сирию, использовать вот эти все сложности, чтобы дополнительно нанести удары по еще оставшимся каким-то элементам оборонной структуры», - сказал Бакланов.

Эксперт добавил, что вопрос о предоставлении друзам автономии не стоит. Однако заявления об этом могут спровоцировать гражданскую войну.

Кроме того, Бакланов не исключил, что Израиль имеет виды на эти территории и хочет их себе присвоить со временем.

Напомним, что эскалация конфликта между Израилем и Сирией произошла в связи с тем, что сирийские войска развернули свои позиции в южных провинциях, где проживают друзы. Власти Израиля заявили об ущемлении прав друзов на занимаемых территориях.

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов в беседе с телеканалом «Звезда» также объяснил интересы Израиля в Сирии.

#сирия #Израиль #ЦАХАЛ #наш эксклюзив #друзы
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