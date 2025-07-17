Песков: штрафам за поиск экстремистских материалов нужны подробные объяснения

Инициатива о штрафах за поиск и чтение экстремистских материалов требует детальных объяснений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта. - Прим. ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения, с тем чтобы ответить на вопросы людей», - сказал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал «Звезде», что ответственность грозит тем, кто смотрит экстремистские материалы, включенные в федеральный реестр. Депутат отметил, что проверять телефоны у граждан не будут - законопроект на это не направлен.