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Песков: штрафам за поиск экстремистских материалов нужны подробные объяснения

По словам пресс-секретаря президента РФ, это нужно сделать для того, чтобы ответить на вопросы людей.
Глеб Владовский 2025-07-17 13:16:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Инициатива о штрафах за поиск и чтение экстремистских материалов требует детальных объяснений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта. - Прим. ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения, с тем чтобы ответить на вопросы людей», - сказал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал «Звезде», что ответственность грозит тем, кто смотрит экстремистские материалы, включенные в федеральный реестр. Депутат отметил, что проверять телефоны у граждан не будут - законопроект на это не направлен.

#в стране и мире #законопроект #Дмитрий Песков #штрафы #экстремистские материалы
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