Депутат Валеев рассказал о нюансах наказания за поиск запрещенного контента

За поиск любой информации в интернете штрафа не будет - ответственность грозит тем, кто смотрит экстремистские материалы, включенные в федеральный реестр. Об этом рассказал «Звезде» первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Он подчеркнул, что если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, то людям бояться нечего. Никто проверять телефоны у граждан не будет - законопроект на это не направлен, отметил депутат.

«Все правила по экстремистским материалам уже имеются в действующем законодательстве, никаких новелл нет. Речь идет о реализации правила, по которому нарушение закона должно влечь ответственность. Мы не даем никаких дополнительных полномочий силовым структурам, не устанавливаем никакие дополнительные запреты. Мы устанавливаем ответственность за нарушение уже существующих правил», - сказал Валеев.

Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Альшевских рассказал, что реализацией закона о действиях человека в интернете будут заниматься органы исполнительной власти. Он сообщил, что в законопроект еще будут вносить поправки компетентные органы.