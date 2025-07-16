В ГД предложили бесплатно обучать не сдавших ОГЭ рабочим профессиям

Не сдавшие ОГЭ ученики девятых классов смогут бесплатно обучиться профессии. Соответствующие изменения в закон «Об образовании» были внесены на рассмотрение в Госдуму.

Авторами проекта являются внесли вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых.

Согласно ему, ученики, получившие оценку «неудовлетворительно», смогут выбрать для обучения одну из профессий из перечня, который регионы будут определять самостоятельно.

Количество школьников, которые сдавали ОГЭ в 2025 году, составило 1,6 млн человек. Впервые в трех регионах страны в рамках пилотного проекта школьники, планирующие поступать в колледж после девятого класса, сдавали только два обязательных экзамена вместо четырех.