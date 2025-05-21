Более 1,6 миллиона школьников сдадут ОГЭ в 2025 году

В этом году более 1,66 миллиона учащихся девятых классов сдадут ОГЭ (Основной государственный экзамен). Основной период его сдачи продлится с 21 мая по 2 июля.

Как сообщили в Рособрнадзоре, ОГЭ пройдет в 85 российских регионах и в образовательных учреждениях 57 иностранных государств.

«Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 миллиона выпускников», - сказали в ведомстве.

Для этого процесса задействуют более 12 тысяч экзаменационных пунктов. Что касается новых российских территорий, то там выпускники сами определят вид экзамена - промежуточную аттестацию или ОГЭ. В частности, это коснется учащихся в Луганской Народной Республике. В остальных регионах, к которым примкнет и Курская область, выпускники проходят промежуточную аттестацию.

Немногим ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские регионы уже готовы к проведению Единого и Основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ).