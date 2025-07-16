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Путин дал старт движению на новом отрезке скоростной трассы М-12 «Восток»

Константин Денисов 2025-07-16 19:05:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин дал старт движению на новом отрезке скоростной трассы М-12 «Восток» Дюртюли - Ачит. Дорога пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

«Сегодня мы открываем новый участок трассы протяженностью 275 км. Он станет важной частью трассы М-12 «Восток». С его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом», - сказал глава государства.

Путин отметил, что трасса является бесшовной и бессветофорной, что позволило сократить время поездки от Москвы до Екатеринбурга в два раза.

После этого президент по видеосвязи дал старт движению по магистрали.

Ранее Путин пообщался с рабочими Магнитогорского металлургического комбината. На встрече был также затронут вопрос поддержки граждан, которые хотят приобрести свой автомобиль, однако цены являются для них непосильными.

#Москва #Владимир Путин #Екатеринбург #трасса М-12
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