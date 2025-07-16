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Путин: правительство работает над мерами поддержки граждан по покупке авто

Соответствующий вопрос задал главе государства рабочий Магнитогорского металлургического комбината.
Константин Денисов 2025-07-16 19:01:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство РФ уже работает над мерами поддержки граждан, которые желают приобрести собственный автомобиль.

Вопрос был задан Путину одним из рабочих Магнитогорского металлургического комбината, куда президент приехал с рабочим визитом и пообщался с коллективом.

Мужчина признался, что сейчас приобрести автомобиль простому гражданину тяжело, и попросил Путина пересмотреть меры поддержки в этом сегменте таким образом, чтобы довольными остались и автопроизводители, и конечный потребитель.

«Когда поддавливает инфляция и возникают другие проблемы, всегда появляется идея поддержать и производителей, и тех, кто покупает машины. Такие программы есть всегда, и сейчас правительство думает над их реализацией», - сказал Путин.

В ходе своего визита Путин осмотрел коксовую батарею №12, введенную в эксплуатацию в 2024 году.

#Автомобили #Владимир Путин #поддержка #правительство РФ #Магнитогорский металлургический комбинат
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