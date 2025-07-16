Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск сменил номер телефона после ссоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

По его словам, он неоднократно пытался связаться с Маском, чтобы помирить стороны после конфликта.

«Это не вина Маска. Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва с Трампом что-то случилось с его номером. Я понял, что отправлял это сообщение куда-то и он так и не прочитал его», - сказал Джонсон.

В итоге Джонсону все же удалось переговорить с Маском через третьих лиц. По его словам, законопроект о налогах и расходах, который стал яблоком раздора между Трампом и Маском, обсуждался с бизнесменом на стадии разработки, но так его и не устроил.

Ссора между президентом США и предпринимателем произошла в июне. Маск покинул пост главы DOGE, однако после этого стороны продолжили взаимную пикировку и угрозы.