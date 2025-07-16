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ГД: практический аспект закона о действиях в интернете еще в разработке

Политики ждут комментариев от представителей органов исполнительной власти.
Константин Денисов 2025-07-16 15:51:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Реализацией закона о действиях человека в интернете будут заниматься органы исполнительной власти. Они и должны разъяснить порядок его применения, сообщил в беседе со «Звездой» член комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Альшевских.

«Когда вводится административное наказание, мы должны понимать, что это не просто ввели, "чтобы было". Значит, все будет работать и это актуально... Реализация - один из вопросов, которые депутаты будут задавать уже органам исполнительной власти. Одно дело - принять поправки, а другое - практика применения», - сказал депутат.

Альшевских добавил, что компетентные органы еще будут вносить поправки в закон, а как именно он будет реализовываться на практике, он и сам пока не понимает.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил, когда могут оштрафовать за поиск экстремистских материалов.

#интернет #депутаты #законы #Госдума РФ #наш эксклюзив
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