Совфед одобрил закон об ответственности за осквернение воинских захоронений

Совфед РФ одобрил закон, подразумевающий уголовную ответственность за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

«Документом вносятся поправки в ст. 243.4 УК РФ в части уточнения ответственности за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», - говорится в заявлении.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Кроме того, правонарушителей могут обязать выплатить штраф до 5 млн рублей.

В Совфеде подчеркнули, что этот закон подтверждает то, что уважение к истории страны - это безусловный приоритет России. Уточняется, что всего с февраля 2022 года зафиксировано более 370 осквернений объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Ранее россиянам напомнили, что за публичное осквернение георгиевской ленты предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы или штрафа в размере до 5 млн рублей.