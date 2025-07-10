Гендиректор МХАТ Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей

Гендиректор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман имеет долг перед банками по неоплаченным кредитам в размере 17,8 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о двух открытых делах, касающихся задолженности по исполнительному делу, и еще шести - просрочки по кредитам, свидетельствуют данные банка исполнительных производств.

Ранее издание «Фонтанка» сообщало о том, что гендиректора МХАТ доставили в Следственный комитет.

Напомним, в среду, 9 июля, у Кехмана прошли следственные действия, в том числе обыски, на фоне подозрений в присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТ. В том числе оперативные мероприятия в том числе проходили в самом театре.