МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гендиректор МХАТ Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей

Накануне у Владимира Кехмана прошли обыски, следственные действия в том числе проводились в театре.
Лиза Губина 2025-07-10 04:18:45
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Гендиректор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман имеет долг перед банками по неоплаченным кредитам в размере 17,8 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о двух открытых делах, касающихся задолженности по исполнительному делу, и еще шести - просрочки по кредитам, свидетельствуют данные банка исполнительных производств.

Ранее издание «Фонтанка» сообщало о том, что гендиректора МХАТ доставили в Следственный комитет.

Напомним, в среду, 9 июля, у Кехмана прошли следственные действия, в том числе обыски, на фоне подозрений в присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТ. В том числе оперативные мероприятия в том числе проходили в самом театре.

#в стране и мире #Банки #задолженность #Обыск #МХАТ имени Горького #Владимир Кехман
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 