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Ученые гадают, какие сокровища скрывают тайные камеры под египетским сфинксом

Елизавета Егорова
18:50 12.11.2023
В потайных камерах под статуей Большого сфинкса в Египте могут находиться сокровища Атлантиды или египетское наследие в «зале знаний».
Ученые гадают, какие сокровища скрывают тайные камеры под египетским сфинксом
© Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress
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Со статуей Большого сфинкса в Египте связаны несколько мифов. Под «огромной кошкой» может залегать наследие жителей затонувшей Атлантиды. Такую версию в XX веке озвучил медиум и целитель из Кентукки Эдгар Кейси, пишет РИА Новости.

По другой версии, под сфинксом находятся достижения египетской культуры, так называемый «зал знаний». Такой вывод был сделан, когда оказалось, что там есть тайные помещения. Эту версию подтвердили исследования.

Еще в записках арабских путешественников значилось, что от трех пирамид к потайному хранилищу между лап сфинкса ведут подземные коридоры. В 1990 году геофизик из США Томас Добецки благодаря сейсмологическому сканированию сделал вывод, что ходы ведут к запечатанным камерам.

К сожалению, дальнейшие поиски необычайного клада прекратились - власти страны были обеспокоены сохранение своего культурного наследия.

Ранее к югу от Каира ученые обнаружили более 50 неизвестных ранее саркофагов. Сокровищница была найдена в некрополе Саккара, там же обнаружили древний погребальный храм королевы Наерт.

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