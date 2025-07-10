Атомная подлодка США впервые зашла в порт Исландии

Атомная подлодка ВМС США USS Newport News типа «Лос-Анджелес» впервые зашла в порт Исландии, сообщает портал Business Insider.

Отмечается, что подобная «беспрецедентная остановка» произошла на фоне обеспокоенности США и союзников по НАТО из-за растущей военной активности России в Арктике и на Крайнем Севере.

Появление атомной лодки в регионе стало сигналом противникам о присутствии Вашингтона, пишет портал со ссылкой на командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Стюарта Манча. По его словам, США традиционно использовали военно-морскую базу в Исландии для «отслеживания операций советских, а затем и российских подводных лодок».

Уточняется, что в Вашингтоне считают необходимым иметь сильное присутствие в регионе - это положение стало ключевым в Арктической стратегии Пентагона 2024 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для возможных конфликтов.