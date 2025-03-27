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Путин: НАТО все чаще рассматривает Арктику как плацдарм для конфликта

По словам российского лидера, страны Североатлантического альянса отрабатывают в Арктике применение войск, в том числе силами Финляндии и Швеции.
Игнат Далакян 2025-03-27 20:42:03
© Фото: U.S. Marines ZUMAPRESS.com Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Страны Североатлантического альянса в целом все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для возможных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Арктика - территория диалога».

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, страны военного блока отрабатывают на крайнем Севере применение войск, в том числе силами Финляндии и Швеции. Путин также отметил, что с этими странами до недавнего времени у России никаких проблем не было.

Ранее в Минобороны Канады заявили об увеличении военного присутствия в Арктике. В пресс-службе военного ведомства страны сообщили, что в Икалуите, Инувике и Йеллоунайфе создадут северные центры оперативной поддержки.

#в стране и мире #арктика #НАТО #конфликты #Владимир Путин
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