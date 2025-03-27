Путин: НАТО все чаще рассматривает Арктику как плацдарм для конфликта

Страны Североатлантического альянса в целом все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для возможных конфликтов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Арктика - территория диалога».

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, страны военного блока отрабатывают на крайнем Севере применение войск, в том числе силами Финляндии и Швеции. Путин также отметил, что с этими странами до недавнего времени у России никаких проблем не было.

Ранее в Минобороны Канады заявили об увеличении военного присутствия в Арктике. В пресс-службе военного ведомства страны сообщили, что в Икалуите, Инувике и Йеллоунайфе создадут северные центры оперативной поддержки.