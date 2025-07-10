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Times: в ВСУ назвали «тупой шуткой» планы США передать 10 ракет для Patriot

По словам высокопоставленного офицера ВСУ, этого не хватит даже на один бой.
Лиза Губина 2025-07-10 01:47:49
© Фото: Kay Nietfeld, dpa Global Look Press

Высокопоставленный офицер ВСУ резко раскритиковал планы США поставить Украине десять ракет-перехватчиков PAC-3 для системы ПРО Patriot, назвав их «тупой шуткой», пишет издание The Times.

«Если они в самом деле пришлют нам десять ракет, это будет просто тупой шуткой. Этого даже на один бой не хватит», - приводит Times слова украинского офицера.

Ранее о подобных планах Вашингтона сообщил портал Axios. Причем президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским обратил внимание на дороговизну подобных ракет.

Напомним, ранее в Госдепе заявляли о намерении США продолжить военную помощь Украине. В ведомстве отметили, что Вашингтон был и остается крупнейшим донором киевского режима.

Трамп же, на фоне сообщений о паузе в поставках американской помощи Киеву, заявлял, что не давал подобного приказа и пообещал отправить столько оружия, сколько сможет.

#Украина #сша #ВСУ #ПPО Patriot #помощь Украине
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