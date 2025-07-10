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NYT: 119 человек погибло и 173 пропали без вести от наводнений в Техасе

Поисковики продолжают исследовать останки домов и трейлерных парков.
Владимир Рубанов 2025-07-10 01:24:39
© Фото: Telegram/ClashReport

По меньшей мере 119 человек погибло в результате наводнений в Техасе, сообщает The New York Times. По словам губернатора штата Грега Эбботта, 173 человека числятся пропавшими без вести.

В наиболее пострадавшем округе Керр с пятницы не было найдено ни одного выжившего. Поисковики продолжают исследовать покрытые грязью останки домиков, кемперов и трейлерных парков.

Люди обвиняют местные власти в том, что не было надлежащего оповещения о бедствии. На пресс-конференции в среду чиновники округа Керр рассказали о спасательных работах после того, как рано утром 4 июля уровень воды в реке Гваделупе поднялся. По их словам, сотни людей были спасены.

«Они вытаскивали людей из машин. Они вытаскивали людей из домов, которые уже были затоплены, вытаскивали их из окон. Я знаю, что эта трагедия, какой бы ужасной она ни была, могла бы быть гораздо хуже», - сказал представитель полицейского управления Керрвилла, крупнейшего города округа.

Озвученное губернатором число пропавших без вести значительно превысило ранее признанное местными властями. Оно позволяет предположить, что число погибших по всему штату может вырасти более чем вдвое.

Из-за проливных дождей уровень реки Гваделупа в Техасе за полтора часа поднялся более чем на 8 метров. Это привело к масштабным разрушениям и размывам дорог. Ранее сообщалось о 104 жертвах стихии.

#Наводнение #сша #техас #стихийное бедствие #погибшие #пропавшие без вести
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