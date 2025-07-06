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В Техасе из-за сильного наводнения погибли 32 человека

Среди погибших есть дети. Еще 27 числятся пропавшими без вести.
Глеб Владовский 2025-07-06 00:41:52
© Фото: City of Kerrville, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сильные ливни вызвали мощное наводнение в американском штате Техас. В результате погибли 32 человека. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Уровень реки Гваделупа близ Керрвилла за 90 минут поднялся более чем на 20-26 футов (около 8 метров - Прим. ред.), что привело к масштабным разрушениям и размывам дорог. Число погибших возросло до 32 человек, включая 21 взрослого», - говорится в материале.

По данным местных властей, число детей, пропавших без вести в одном из летних лагерей, достигло 27. Сообщается, что президент США Дональд Трамп, по просьбам местных властей, введет режим бедствия в штате.

#в стране и мире #Наводнение #сша #погибшие #штат Техас
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