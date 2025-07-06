В Техасе из-за сильного наводнения погибли 32 человека

Сильные ливни вызвали мощное наводнение в американском штате Техас. В результате погибли 32 человека. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Уровень реки Гваделупа близ Керрвилла за 90 минут поднялся более чем на 20-26 футов (около 8 метров - Прим. ред.), что привело к масштабным разрушениям и размывам дорог. Число погибших возросло до 32 человек, включая 21 взрослого», - говорится в материале.

По данным местных властей, число детей, пропавших без вести в одном из летних лагерей, достигло 27. Сообщается, что президент США Дональд Трамп, по просьбам местных властей, введет режим бедствия в штате.