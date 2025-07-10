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Врач объяснила опасность включения кондиционера сразу по приходе домой

По словам врача, сначала нужно дать телу остыть и привыкнуть к комнатной температуре, а потом уже включать охлаждающий прибор.
Дарья Ситникова 2025-07-10 10:20:00
© Фото: JesÃºS HellÃ­N, Keystone Press Agency, Global Look Press

Врач-терапевт, врач-невролог Полина Лепилова в разговоре с RT рассказала, как безопасно использовать кондиционер и не навредить здоровью.

По ее словам, перед тем, как включить прибор, нужно подождать около 10-15 минут после прихода с улицы, чтобы тело остыло естественным образом в комнатной температуре. Не стоит забывать о том, что разница между помещением и уличным воздухом должна составлять не более 5-7 градусов. В противном случае, большой перепад температуры повышает риск развития, например, простудных заболеваний.

 «Оптимальная температура, которую следует установить на кондиционере, в среднем составляет около +23…+25 градусов», — указала врач.

Она также напомнила, что если человек предпочитает проветривание комнаты, то лучше всего это делать до девяти часов утра и после девяти часов вечера. В это время наружный воздух более прохладный.

Кроме этого, не следует находиться под прямым потоком воздуха от кондиционера, вентилятора или сквозняка. В особенности если человек вспотевший и разгоряченный. Это может вызвать переохлаждение локальных участков тела, а также мышечные спазмы.

Если же человек предпочитает вентилятор, то стоит помнить о том, что прибор эффективен примерно до 35 градусов. При более высокой температуре он будет только перемещать горячий воздух по пространству.

Недавно врач-терапевт рассказал, что важно соблюдать допустимую норму разницы температуры в помещении и за его переделами, чтобы не нарушать процесс терморегуляции. Также не стоит забывать проверять фильтрующий элемент кондиционера.

#здоровье #Жара #кондиционер #терморегуляция
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