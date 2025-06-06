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В Минприроды предложили значительно увеличить экологический сбор

Новые ставки, в том числе на нефтепродукты, батареи и аккумуляторы вырастут в три раза по сравнению с показателями 2024 года.
Глеб Владовский 2025-06-06 02:48:15
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

В Минприроды выступили с инициативой значительно увеличить экосбор на практически все товары. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников, законопроект предусматривает увеличение ставок, по сравнению с показателями 1 августа 2024 года на 2026 и 2027 годы. Например, экосбор на одежду и изделия из текстиля составит примерно 89 200 рублей за тонну, что в 4,5 раза больше ранее запланированного.

Кроме того, ожидается, что сбор на нефтепродукты, батареи и аккумуляторы вырастет примерно в три раза. В то время как на осветительное оборудование сбор может вырасти в пять раз.

Напомним, производители и импортеры товаров обязуются уплачивать экосбор за неутилизированные материалы или самостоятельно утилизизровать отходы либо через переработчиков, находящихся в реестре Росприроднадзора.

#Россия #в стране и мире #Минприроды РФ #утилизация отходов #экологический сбор
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