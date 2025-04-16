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В Минприроды рассказали о рекордном росте численности бобров в России

По данным министерства, больше всего бобров проживает в Поволжье и Центральной России.
Дарья Ситникова 2025-04-16 03:33:36
© Фото: Robin Loznak ZUMAPRESS.com Global Look Press

В России выросло количество речных бобров на 30% за 10 лет. На данный момент их численность насчитывается почти в 804 тысяч особей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.

«В 2024 году численность бобров в России составила 803,9 тысячи особей, что на 30% выше оценки 2014 года. Из общей численности доля европейского бобра составляет около 99%, канадского - немногим более 1%. Численность европейского бобра за десятилетний период выросла с 606 тысяч особей до 795,2 тысячи особей или на 31,2%»,- добавили в сообщении.

Известно, что большое количество бобров находится в Поволжье - 205,7 тысячи особей, а также в Центральной России - 197,9 тысячи. Помимо этого отмечается, что в Северо-Западном и Сибирском федеральном округах количество бобров оценивается в 152,6 и 166,5 тысячи особей.

По информации министерства, численность канадского бобра в России насчитывается в 8,7 тысячи особей. Этот вид животного проживает в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Иркутской областях, Хабаровском крае.

#Россия #Животные #Минприроды #бобры
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