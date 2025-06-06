Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Соответствующее мнение он опубликовал в соцсетях.

Ранее в Сети неизвестный пользователь написал, что Трампу следует объявить импичмент, а на его место назначить вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Да», - написал Маск в комментариях под этим постом.

Бизнесмен также заявил, что введенные Трампом пошлины на импорт приведут американскую экономику к рецессии. По его словам, она может произойти во второй половине 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что Маск сошел с ума. Так он прокомментировал конфликтную ситуацию с миллиардером.